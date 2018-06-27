Вокруг света с молдавским путешественником Геннадием Шатовым

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Известный молдавский путешественник скоро отправляется в очередную кругосветку, на этот раз не на своем легендарном мотоцикле через тайгу, джунгли и пустыни, а на яхте через моря и океаны, экзотические острова и далекие страны. О себе, о путешествиях, о новой морской экспедиции вокруг света расскажет Геннадий ШАТОВ.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.