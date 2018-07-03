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Пожарник на месте ЧП

Пока все спали: пожар на молдавском корабле, слабый евро и победа Бельгии

CC0 / Pixabay / skeeze
Новости
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События минувшего вечера читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. В речном порту Херсона в понедельник произошло возгорание на пришвартованном там на ремонт судне под флагом Молдовы.

Предварительная причина пожара на судне "Sormovskiy-45" — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, сообщили украинские СМИ.

По прибытию на причал спасатели установили, что пожар охватил 100 квадратных метров палубной площади. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и по каютам на штурманскую рубку. Пожар был локализован в 13.00 по местному времени, которое совпадает с кишиневским. Погибших и пострадавших нет.

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Основное место базирования "Sormovskiy-45" — порт "Джурджулешты". Судно построили в 1982 году.

Евро особенно слаб по вторникам

Колебания на валютном рынке Молдовы продолжаются. На этот раз большинство основных валют просели по отношению к молдавскому лею. Отличилась только украинская гривна, которая незначительно укрепилась. Национальный банк республики представил официальный курс валют на вторник, 3 июля.

Согласно данным регулятора, евро за сутки уступит лею один бан и установится на отметке в 19,6012 лея.

Октавиан Армашу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Доллар продолжает топтаться и после робкого наступления на лей попятится назад. Во вторник "зеленый" проиграет нацвалюте два бана и будет торговаться по 16,8345 лея.
Украинская гривна вырастет до 0,6407 лея. Румынский лей и российский рубль несколько отступят до 4,2068 лея и до 0,2667 лея, соответственно.

Бельгия вырвала победу у сборной Японии

Сборная Бельгии со счетом 3:2 обыграла команду Японии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону. На стадионе присутствовали 41 тысяча 466 зрителей. На 48-й минуте счет открыл японский полузащитник Гэнки Харагути, а на 52-й преимущество своей сборной увеличил японский хавбек Такаси Инуи. На 69-й минуте защитник бельгийцев воспользовался ошибкой вратаря соперника и сократил отставание в счете, а на 74-й полузащитник Маруан Феллаини восстановил равновесие в матче. На 94-й минуте хавбек Насер Шадли забил решающий гол, принеся победу Бельгии — 3:2.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Таким образом, бельгийцы сыграют в четвертьфинале с командой Бразилии, которая обыграла мексиканцев — 2:0. Этот матч пройдет 6 июля в Казани.

Ранее сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018 и встретятся друг с другом 6 июля в Нижнем Новгороде. В четвертьфинале сразятся также команды России и Хорватии. Этот поединок пройдет 7 июля в Сочи.

Во вторник пройдут заключительные матчи 1/8 финала — Англия-Колумбия (3 июля, Москва), Швеция-Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).

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Теги:
ЧМ-2018, ЧП, судно, курс, доллар, евро, пожар, футбол, Ростов-на Дону, Херсон, Япония, Бельгия, Москва, Молдова, Россия, Украина, Кишинев, Примечательные факты
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