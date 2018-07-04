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Прогноз погоды в Молдове: над страной нависнет стабильная "серость"

© Sputnik / Rodion Proca
Новости
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В среду погода не особо удивит жителей республики: день выдастся по-июньски теплым, но не жарким. Так, в дневные часы температура воздуха в Молдове достигнет температурного максимума в плюс 26-27 градусов. Правда омрачит теплый и солнечный летний день переменная облачность, которая установится над республикой ближе к вечеру.

По данным метеорологов, подобный характер погоды сохранится и в четверг, 5 июля, и в пятницу. Однако ближе к концу рабочей недели станет немного жарче: в дневные часы синоптики обещают до плюс 29-30 по Цельсию.

"Компенсируют" жаркое окончание рабочей недели грозовые дожди, которые в субботу и воскресенье пройдут на больше части территории страны.

Праздники и народные приметы

Сегодня православная церковь осуществляет празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека. Преподобный с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном). В это время великий князь Московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека.

Собака
© Sputnik / Виталий Аньков
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Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но, ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю блаженного Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что "в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты".

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Теги:
традиции, народ, приметы, погода, прогноз, Общество
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