Посол США назвал точную дату встречи Путина и Трампа в формате один на один

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. У лидеров России и США будет возможность встретиться один на один 16 июля, сообщил журналистам в Москве посол США в России Джон Хантсман.

© Sputnik / фонд РИА Новости Пентагон приказал догнать и перегнать Россию. Но пока не на чем

Он добавил, что Трамп прибудет в столицу Финляндии 15 июля, в воскресенье, и вечером он проведет встречу с сотрудниками посольства США.

В понедельник утром Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Финляндии. А вечером, 16 июля, глава Белого дома отправится обратно на родину.

"Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным", — отметил дипломат.

Ранее британские СМИ писали, что ожидаемая встреча президентов России и США и возможное "мирное соглашение" между державами стало пугающим фактором для правительства Великобритании>>>