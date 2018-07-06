Почему в Молдове многие граждане не доживают до пенсии

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Если демографическая ситуация в Молдове не изменится, то в ближайшем будущем взносов работающих граждан будет не хватать для выплаты пенсий, заявила в ходе пресс-конференции в Sputnik депутат парламента Елена Боднаренко.
Парламентарий подчеркнула, что депопуляция — одна из самых острых проблем республики, но власти, по ее мнению, не спешат ее решать.
"В стране в настоящее время происходит депопуляция. Это одна из самых больших проблем. Власти, похоже, эту депопуляцию поддерживают", — считает Боднаренко.
Парламентарий отметила, что сейчас в стране происходит третья волна эмиграции, "когда ранее уехавшие за рубеж граждане забирают к себе не только детей, но и престарелых родителей".
"Это означает, что эти семьи уже не вернутся в Молдову никогда", — уверена депутат.
По мнению Боднаренко, если власти не пересмотрят свою демографическую политику и не начнут реализовывать комплексную программу по поддержке рождаемости и противодействию миграционному оттоку, то в ближайшем будущем взносов работающих граждан в Национальную кассу социального страхования будет не хватать для выплаты пенсий.
Опасения по поводу демографической ситуации в стране высказал и другой участник пресс-конференции, депутат парламента Владимир Односталко.
Как отмечает парламентарий, к 2035 году население страны может сократиться на один миллион человек. Такие подсчёты озвучивались на слушаниях, организованных парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье.
Есть ли жизнь после пенсии, или Что дадут молдавскому обществу новые реформы>>>
Если коротко резюмировать сказанное на пресс-конференции, то многие жители Молдовы не доживают до пенсии по простой, но страшной причине: они уезжают из страны навсегда. Тем же, кто остается, жить приходится несладко.
Средний размер пенсии по возрасту в Молдове на 1 января 2018 года составлял 1456 леев. Это несколько меньше, чем прожиточный минимум для пенсионеров (1566 леев) и почти на 45% меньше минимальной зарплаты.
При этом, размер минимальной пенсии по возрасту и вовсе составлял на 1 января 961 лей, то есть в полтора раза меньше прожиточного минимума.
Пенсию ниже прожиточного минимума, по словам Елены Боднаренко, получают около 80% всех пенсионеров республики.