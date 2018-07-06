Почему в Молдове многие граждане не доживают до пенсии

Непрекращающийся отток населения из Молдовы и сокращение числа жителей страны являются основными проблемами пенсионной системы, считают участники пресс-конференции, которая прошла в пятницу в Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Если демографическая ситуация в Молдове не изменится, то в ближайшем будущем взносов работающих граждан будет не хватать для выплаты пенсий, заявила в ходе пресс-конференции в Sputnik депутат парламента Елена Боднаренко.

Парламентарий подчеркнула, что депопуляция — одна из самых острых проблем республики, но власти, по ее мнению, не спешат ее решать.

"В стране в настоящее время происходит депопуляция. Это одна из самых больших проблем. Власти, похоже, эту депопуляцию поддерживают", — считает Боднаренко.

© Sputnik / Evghenii PANASENCO Что произойдет с пенсиями в Молдове: парламент принял решение

Парламентарий отметила, что сейчас в стране происходит третья волна эмиграции, "когда ранее уехавшие за рубеж граждане забирают к себе не только детей, но и престарелых родителей".

"Это означает, что эти семьи уже не вернутся в Молдову никогда", — уверена депутат.

По мнению Боднаренко, если власти не пересмотрят свою демографическую политику и не начнут реализовывать комплексную программу по поддержке рождаемости и противодействию миграционному оттоку, то в ближайшем будущем взносов работающих граждан в Национальную кассу социального страхования будет не хватать для выплаты пенсий.

Опасения по поводу демографической ситуации в стране высказал и другой участник пресс-конференции, депутат парламента Владимир Односталко.

Как отмечает парламентарий, к 2035 году население страны может сократиться на один миллион человек. Такие подсчёты озвучивались на слушаниях, организованных парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье.

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Если коротко резюмировать сказанное на пресс-конференции, то многие жители Молдовы не доживают до пенсии по простой, но страшной причине: они уезжают из страны навсегда. Тем же, кто остается, жить приходится несладко.

Средний размер пенсии по возрасту в Молдове на 1 января 2018 года составлял 1456 леев. Это несколько меньше, чем прожиточный минимум для пенсионеров (1566 леев) и почти на 45% меньше минимальной зарплаты.

При этом, размер минимальной пенсии по возрасту и вовсе составлял на 1 января 961 лей, то есть в полтора раза меньше прожиточного минимума.

Пенсию ниже прожиточного минимума, по словам Елены Боднаренко, получают около 80% всех пенсионеров республики.