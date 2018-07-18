Тромбицкий: в нижнем Днестре рыба не может нереститься

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Молдавский участок Днестра потерял очень много видов рыбы, заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий.

"В нижнем Днестре нет полноценного разлива реки весной. В связи с этим рыба не может нормально нереститься. Птицы не могут нормально высидеть птенцов. Нижний Днестр, это я имею в виду дельту Днестра", — отметил эксперт.

Он объяснил, что те места, где птицы вьют гнезда, нормально не заливаются водой, соответственно лисы и шакалы очень легко могут достать птенцов, разоряя гнезда.

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"Заливные луга очень уменьшились в Нижнем Днестре. Это такие места, где обычно водно-болотные птицы откармливаются. Все это вместе приводит к постепенной деградации экосистемы", — подчеркнул Тромбицкий.

По его мнению, в связи таким состоянием реки в Молдове неизбежна экологическая катастрофа.