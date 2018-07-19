В Молдове появится служба по выдаче денег тем, кому они нужны

По проекту правительства, деньги будут выдавать на ремонт жилья, приобретение дров или угля, покупку мебели, одежды и продуктов питания.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Тысячи леев обещает выделять правительство семьям или просто гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении. Регламент об организации и функционировании социальной Службы денежной помощи для малоимущих семей и граждан утвердил кабинет министров на очередном заседании в среду.

Согласно документу, размер денежного пособия не может превышать 6 тысяч леев в год. Эту сумму обещают выдавать либо всю сразу, либо несколькими частями, растянув ее на срок не более шести месяцев.

Деньги предусмотрены на нужды первой необходимости: покупку дров, ремонт жилья, приобретение мебели, одежды и продуктов питания.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Перемены в Молдове: безработным станет сложнее получить пособие по безработице

Как отмечает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, в 2018 году на эти цели выделят 14 миллионов леев. Более того, как отмечается в пояснительной записке к проекту регламента, служба должна начать работу с 1 июля, то есть фактически задним числом.

Учителя в Молдове: молодые уезжают, пенсионеры пока спасают положение>>>

Какие средства будут потрачены на создание новой структуры, в документе не сказано. Размыто прописаны и критерии, которым должны соответствовать получатели материальной помощи. Отмечается, что бенефициарами денежного пособия могут стать семьи или граждане, находящиеся в трудной ситуации, что подтверждено оценкой, сделанной мультидисциплинарной комиссией.

Массовый исход: кого потеряла Молдова>>>

Каким должен быть средний доход на члена семьи, претендующей на пособие, не сказано. Ясно только, что в течение года бенефициары не должны были получать никакой другой социальной помощи от государства. Сотрудники Службы денежной помощи составят индивидуальный план с получателями пособия и будут следить за тем, чтобы выданные средства расходовались по назначению. В противном случае финансовая помощь будет приостановлена.