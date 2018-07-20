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Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
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Гривач: санкции США ударят по Европе

Новости
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Эксперт Алексей Гривач прокомментировал внесенную в Конгресс США законодательную инициативу и предусматривающую введение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что соответствующая инициатива сенатора Джона Баррассо может являться частью проплаченной кампании, направленной против России, что вполне ожидаемо от американских парламентариев.

В эфире радио Sputnik он отметил, что это может быть связано с недовольством относительно укрепления российско-европейского сотрудничества в области энергетики, что создает новые препятствия на пути американского сжиженного газа в Европу.

Эксперт полагает, что в нынешней ситуации Белый дом не будет вводить санкции против компаний, связанных с "Северным потоком-2". Дело в том, что в таком случае они могут коснуться именно Европы. Гривач также отметил, что Дональд Трамп вряд ли пойдет на еще большее обострение отношений с европейским бизнесом, который и без этого находится не на высоте после начала пошлинной войны. 

Ранее стало известно, что сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2" с целью "остановить русскую энергетическую агрессию". По словам Баррассо, которого цитирует RT, предложенный им законопроект предоставит членам НАТО возможность избежать "политического принуждения и манипуляций" со стороны России.

 

 



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