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В каком возрасте люди начинают стареть и как остановить этот процесс

© REUTERS / Christian Hartmann
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Утро с нами! (36)
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Как показали наблюдения, процесс старения связан в первую очередь с сокращением выработки в организме вещества, которое защищает нервные клетки, - миелина.

Американские ученые назвали возраст, в котором начинается старение человека, пишет Sputnik Беларусь с ссылкой на медицинский портал Med2.ru.

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© Photo : Pixabay
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По мнению специалистов, угасание умственной и физической активности начинается в 39 лет. Связано это в первую очередь со значительным сокращением выработки в организме миелина — вещества, которое защищает нервные клетки.

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В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины отмечали, что первые признаки старения у человека наблюдаются в возрасте 25 лет. В этот момент уже меняется состояние кожи, почек, печени, легких, зубов, сосудов и зрения. Однако человек может помочь себе продлить молодость, если с этого возраста увеличит физические нагрузки, констатировали ученые.

Не бойтесь физических нагрузок, в меру они полезны
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Не бойтесь физических нагрузок, в меру они полезны

Издание также отмечает, что в скором времени американские светила науки собираются приступить к разработке препарата, который сможет поддерживать в организме необходимое количество миелина, что позволит приостановить процесс старения.

А пока врачи рекомендуют соблюдать следующие правила?

1. Ешьте больше кальция до 30 лет

Плотность костной ткани прекращает расти примерно к 30 годам. Очень важно набрать достаточно костной ткани до этого времени. В дальнейшем также необходимо придерживаться высококальциевой диеты. Это сохранит ваши кости сильными и здоровыми. И помните, что кальций усваивается из молока намного лучше, чем в качестве специальной добавки.

Женщины особенно подвержены риску поражения остеопорозом. После 40 они быстро теряют костную массу. Риск переломов в этот период увеличивается в разы.

2. Защищайте лицо от солнца (особенно во время вождения)

У многих автомобилистов наблюдается так называемый "синдром автоокна". То есть у их повреждения кожи с левой стороны лица более значительны по сравнению с правой. Во время вождения автомобиля наиболее сильное воздействие солнечных лучей приходится как раз на левый бок. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом (это касается не только автолюбителей). И старайтесь оградить ваше лицо от солнца во время движения.

3. Ешьте морковь, манго и шпинат для защиты от вредного солнечного воздействия

Солнечные лучи — это одна из самых распространенных причин преждевременного старения. Они пересушивают кожу и способствуют углублению морщин. Эксперты настаивают, что в какое бы время вы ни принимали солнечные ванны, даже небольшой загар наносит существенный вред вашей коже.

Фрукты — арбузы и манго, а также овощи — морковь, шпинат, батат (сладкий картофель) богаты витамином А, который способствует росту новых клеток кожи.

4. Для здоровья мозга употребляйте Омега-3 жирные кислоты (DHA)

Снижение качества памяти делает нас менее эффективными. Это говорит о старении мозга. Исследования доказали, что Омега-3 жирные кислоты (DHA) задерживают процесс старения мозга в среднем на 3 года, улучшают память и способность к запоминанию. Ученые полагают, что они также помогут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера или деменции (старческого маразма).

5. Работайте, чтобы стимулировать мозг

Cerveau humain
© Fotolia / Andrea Danti
Работа мозга

По мнению экспертов, наш мозг больше всего подвержен возрастным изменениям. Чтобы он был всегда молодым и в тонусе, его нужно постоянно стимулировать. Рабочая деятельность, постановка целей и решение задач, социальное взаимодействие — все это поможет вам оставаться психически активным. Рабочая обстановка сохранит ваш мозг в тонусе, впрочем, как и головоломки, изучение иностранных языков, а также поддержание социальной активности.

6. Сократите потребление кофе и откажитесь от газировки

Тусклая кожа и седые волосы точно не украсят вас. Более того, мгновенно накинут вам десяток лет или больше. Увеличьте потребление воды и откажитесь от мочегонных напитков кофе и газировки, которые являются убийцами волос. Повышенная кислотность кофе вымывает кальций из организма и создает покраснения на коже.

7. Пользуйтесь кремами с гликолевой кислотой и ретинолом

Выцветшее, тусклое лицо это первый признак преждевременного старения кожи. К счастью, гликолевая кислота и ретинол (истинный витамин А) способны быстро улучшить внешний вид и текстуру кожи. Они отшелушивают ее, разглаживают морщины, улучшают цвет лица, а также способствуют выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи.

8. Держитесь подальше от красного мяса и переработанных продуктов

еда, застолье
© Sputnik / Ricardo Zedano
Именно этот продукт может продлить вам жизнь, считают ученые
Под понятием "красное мясо" обычно подразумевают мясо копытных животных (говядина, телятина, свинина и баранина, реже — козлятина, конина, оленина. Но многое зависит от возраста животного — чем оно старше, тем мясо темнее. Поэтому телятина и молодая говядина (от животных не старше двух лет) вполне «белая», а вот говядина (от взрослого скота старше двух лет) — "красная".

Повышенное содержание жиров в красном мясе, а также сахара в промышленно переработанных продуктах портят внешний вид тела и ухудшают качество кожи. Излишние жировые отложения, которые обычно оседают на животе и руках, нарушают кровообращение и способствуют преждевременному старению внутренних органов.

Предпочитая постное, выполняя физические упражнения и придерживаясь диеты, вы проживете дольше и будете выглядеть моложе.

9. Используйте крем или лосьон для рук

Большинство людей не знают, что нежная кожа на руках чрезвычайно быстро стареет и делает вас старше, чем вы есть на самом деле. Пейте много воды, ешьте богатые антиоксидантами фрукты, наносите на кожу солнцезащитные кремы и пользуйтесь ежедневно хорошим лосьоном для рук. Эти рекомендации помогут вашим рукам остаться верными своему возрасту.

10. Научитесь справляться со стрессом

Частенько мы превышаем допустимый уровень стресса. Такое поведение в конечном итоге может привести к исчерпанию внутренних ресурсов вашего тела и внести хаос в его нормальную работоспособность.

Используйте все отведенное для отпуска время, спите ежедневно по 7 часов, медитируйте и занимайтесь физическими упражнениями. Эти советы помогут вывести вредные токсины из вашего организма.

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