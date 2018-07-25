В каком возрасте люди начинают стареть и как остановить этот процесс

Американские ученые назвали возраст, в котором начинается старение человека, пишет Sputnik Беларусь с ссылкой на медицинский портал Med2.ru.
По мнению специалистов, угасание умственной и физической активности начинается в 39 лет. Связано это в первую очередь со значительным сокращением выработки в организме миелина — вещества, которое защищает нервные клетки.
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В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины отмечали, что первые признаки старения у человека наблюдаются в возрасте 25 лет. В этот момент уже меняется состояние кожи, почек, печени, легких, зубов, сосудов и зрения. Однако человек может помочь себе продлить молодость, если с этого возраста увеличит физические нагрузки, констатировали ученые.
Издание также отмечает, что в скором времени американские светила науки собираются приступить к разработке препарата, который сможет поддерживать в организме необходимое количество миелина, что позволит приостановить процесс старения.
А пока врачи рекомендуют соблюдать следующие правила?
1. Ешьте больше кальция до 30 лет
Плотность костной ткани прекращает расти примерно к 30 годам. Очень важно набрать достаточно костной ткани до этого времени. В дальнейшем также необходимо придерживаться высококальциевой диеты. Это сохранит ваши кости сильными и здоровыми. И помните, что кальций усваивается из молока намного лучше, чем в качестве специальной добавки.
Женщины особенно подвержены риску поражения остеопорозом. После 40 они быстро теряют костную массу. Риск переломов в этот период увеличивается в разы.
2. Защищайте лицо от солнца (особенно во время вождения)
У многих автомобилистов наблюдается так называемый "синдром автоокна". То есть у их повреждения кожи с левой стороны лица более значительны по сравнению с правой. Во время вождения автомобиля наиболее сильное воздействие солнечных лучей приходится как раз на левый бок. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом (это касается не только автолюбителей). И старайтесь оградить ваше лицо от солнца во время движения.
3. Ешьте морковь, манго и шпинат для защиты от вредного солнечного воздействия
Солнечные лучи — это одна из самых распространенных причин преждевременного старения. Они пересушивают кожу и способствуют углублению морщин. Эксперты настаивают, что в какое бы время вы ни принимали солнечные ванны, даже небольшой загар наносит существенный вред вашей коже.
Фрукты — арбузы и манго, а также овощи — морковь, шпинат, батат (сладкий картофель) богаты витамином А, который способствует росту новых клеток кожи.
4. Для здоровья мозга употребляйте Омега-3 жирные кислоты (DHA)
Снижение качества памяти делает нас менее эффективными. Это говорит о старении мозга. Исследования доказали, что Омега-3 жирные кислоты (DHA) задерживают процесс старения мозга в среднем на 3 года, улучшают память и способность к запоминанию. Ученые полагают, что они также помогут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера или деменции (старческого маразма).
5. Работайте, чтобы стимулировать мозг
По мнению экспертов, наш мозг больше всего подвержен возрастным изменениям. Чтобы он был всегда молодым и в тонусе, его нужно постоянно стимулировать. Рабочая деятельность, постановка целей и решение задач, социальное взаимодействие — все это поможет вам оставаться психически активным. Рабочая обстановка сохранит ваш мозг в тонусе, впрочем, как и головоломки, изучение иностранных языков, а также поддержание социальной активности.
6. Сократите потребление кофе и откажитесь от газировки
Тусклая кожа и седые волосы точно не украсят вас. Более того, мгновенно накинут вам десяток лет или больше. Увеличьте потребление воды и откажитесь от мочегонных напитков кофе и газировки, которые являются убийцами волос. Повышенная кислотность кофе вымывает кальций из организма и создает покраснения на коже.
7. Пользуйтесь кремами с гликолевой кислотой и ретинолом
Выцветшее, тусклое лицо это первый признак преждевременного старения кожи. К счастью, гликолевая кислота и ретинол (истинный витамин А) способны быстро улучшить внешний вид и текстуру кожи. Они отшелушивают ее, разглаживают морщины, улучшают цвет лица, а также способствуют выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи.
8. Держитесь подальше от красного мяса и переработанных продуктов
Повышенное содержание жиров в красном мясе, а также сахара в промышленно переработанных продуктах портят внешний вид тела и ухудшают качество кожи. Излишние жировые отложения, которые обычно оседают на животе и руках, нарушают кровообращение и способствуют преждевременному старению внутренних органов.
Предпочитая постное, выполняя физические упражнения и придерживаясь диеты, вы проживете дольше и будете выглядеть моложе.
9. Используйте крем или лосьон для рук
Большинство людей не знают, что нежная кожа на руках чрезвычайно быстро стареет и делает вас старше, чем вы есть на самом деле. Пейте много воды, ешьте богатые антиоксидантами фрукты, наносите на кожу солнцезащитные кремы и пользуйтесь ежедневно хорошим лосьоном для рук. Эти рекомендации помогут вашим рукам остаться верными своему возрасту.
10. Научитесь справляться со стрессом
Частенько мы превышаем допустимый уровень стресса. Такое поведение в конечном итоге может привести к исчерпанию внутренних ресурсов вашего тела и внести хаос в его нормальную работоспособность.
Используйте все отведенное для отпуска время, спите ежедневно по 7 часов, медитируйте и занимайтесь физическими упражнениями. Эти советы помогут вывести вредные токсины из вашего организма.
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