Кирьякова: Молдова занимает одно из первых мест по уровню зараженности гепатитом

Специалист инфекционной больницы имени Тома Чорбэ рассказала о ситуации с заболеваемостью гепатитом в нашей стране.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. На фоне успешно реализуемых в Молдове программ лечения гепатита, уровень зараженности остается относительно высоким. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Наша страна занимает одно из первых мест по уровню зараженности гепатитом B, С и D. По сравнению с Европой и даже с СНГ, в Молдове цифры этой статистики довольно высоки", — отметила Кирьякова.

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Однако, по словам специалиста, в Молдове в последние годы успешно реализуются программы по бесплатному лечению гепатита. Например, эффективность лечения гепатита С очень высокая – 95 процентов, — подчеркнула Кирьякова.

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Всю запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.