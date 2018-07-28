Кирьякова: Молдова занимает одно из первых мест по уровню зараженности гепатитом

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. На фоне успешно реализуемых в Молдове программ лечения гепатита, уровень зараженности остается относительно высоким. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"Наша страна занимает одно из первых мест по уровню зараженности гепатитом B, С и D. По сравнению с Европой и даже с СНГ, в Молдове цифры этой статистики довольно высоки", — отметила Кирьякова.
Гепатит: пути заражения и статистика >>
Однако, по словам специалиста, в Молдове в последние годы успешно реализуются программы по бесплатному лечению гепатита. Например, эффективность лечения гепатита С очень высокая – 95 процентов, — подчеркнула Кирьякова.
Всю запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.