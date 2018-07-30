Массовое отравление на свадьбе - в больнице десятки человек

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Массовое отравление в Каларашском районе: 36 человек обратились за помощью к врачу после того, как погуляли на одной свадьбе. Люди жаловались на рвоту, вялость и диарею.
По словам вице-директора районной больницы Иона Веверицы, 26 человек госпитализированы и помещены в отделение инфекционных заболеваний, еще 11 находятся под наблюдением на дому.
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"Пока неизвестно, чем конкретно отравились эти люди. Мы должны изучить на анализы каждого их этих пациентов, чтобы установить точную причину отравления. На данный момент состояние пациентов стабильное", — сказал собеседник.