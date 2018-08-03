В Унгенах открыли объездную дорогу — маршрут в Румынию стал короче

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. После торжественной церемонии в Унгенах открылась объездная дорога протяженностью около восьми километров, которая проложена в обход городского центра.

Маршрут по дороге в Румынию для жителей Молдовы и транзитного транспорта, следующего по этой автомагистрали, сократится на 11 километров. В церемонии участвовали премьер-министр Павел Филип и глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

По качеству дорог Молдова — между Нигерией и Мозамбиком>>>

Для строительства дороги Евросоюзом был выделен грант в размере 8,6 миллиона евро. Еще 40 миллионов леев были выделены из бюджета Молдовы.