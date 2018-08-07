Додон подарил Омску тонны яблок и предложил России отменить ввозные пошлины

Глава государства надеется на укрепление двусторонних отношений и повышение объемов экспорта продукции из Молдовы в Россию.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил празднования по случаю Дня города в Омске, сообщают местные СМИ.

Додон прибыл в Омск 4 августа с рабочим визитом по приглашению главы региона Александра Буркова.

© Sputnik / Максим Блинов Президент Молдовы прибыл с визитом Россию: с кем встретится Додон

В ходе визита лидер Молдовы подарил Омску несколько тонн яблок и предложил России отменить ввозные пошлины на 5-6 наиболее востребованных групп товаров для повышения товарооборота между странами.

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Как отметил Додон, ранее он уже обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Он напомнил, что следующий его визит в Россию состоится осенью. А до того времени глава государства намерен встретиться со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

Если удастся отменить пошлины хотя бы на несколько групп товаров, то объем экспорта из Молдовы в Россию вырастет в несколько раз, уверен Додон.

По его словам, наша республика также пытается открыть российский рынок для всех молдавских предприятий.

Во время пребывания в Омске президент Молдовы пообщался с мэром города Оксаной Фадиной и выразил желание укреплять двусторонние отношения с этим регионом России.

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"Я очень надеюсь, что после моего визита последуют конкретные шаги для укрепления наших двусторонних отношений — это экономика и, безусловно, культура. Я хотел бы, чтобы сюда приехал наш ансамбль "Жок", знаменитый еще в советское время. Я думаю, это было бы фурором для вашего города, области", — отметил Додон.