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UTair airline's Boeing 737 at Vnukovo Airport. (File)

Пока вы спали: крушение самолета, песня Эминема про Трампа и убийство актрисы

© Sputnik / Maksim Blinov
Новости
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Тема:
Самое интересное за ночь (80)
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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Первый день осени начался с печальных новостей. Даже можно сказать с трагедий. Самолет  Boeing 737-800, следовавший рейсом из Москвы, неудачно приземлился в Сочи. Во время посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси,  загорелся один из двигателей, затем  — оба крыла.

Самолет. Архивное фото
CC0 / Pixabay / Gellinger
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Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщается на сайте Минздрава РФ. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа.

Убили из-за детской игрушки

Полицейские города Южная Пасадена в штате Калифорния застрелили актрису сериала "Скорая помощь" (ER, 1994-2009) Ванессу Маркес. Как сообщило издание Los Angeles Times, инцидент произошел в доме актрисы, страдавшей от психического расстройства. Сотрудники полиции прибыли в дом к Маркес, когда у той случился нервный приступ.

По утверждениям полицейских, они полтора часа уговаривали Маркес поехать в больницу. Потом, по их словам, она наставила на них пистолет. Впоследствии выяснилось, что в руках у актрисы была детская игрушка, однако двое полицейских решили, что это настоящее оружие, и выстрелили в Маркес. Актриса получила ранение в туловище, после чего ее доставили в больницу, где она скончалась. 

 Маркес была известна в роли медсестры по имени Вэнди Голдман в первых трех сезонах "Скорой помощи". Она также снималась в роли студентки Аны Дельгадо в фильме "Выстоять и сделать".

Рэпер Eminem продолжает историю о Kamikaze

Американский рэпер Eminem в песне The Ringer из нового альбома Kamikaze рассказал, что президент США Дональд Трамп "подослал" к нему агентов Cекретной службы США, пишет журнал Time, передает РИА Новости.

Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Согласно тексту песни, сотрудники Секретной службы лично встретились с музыкантом, чтобы проверить "намерен ли он действительно причинить вред" президенту или "не связан ли он с терроризмом".

Как отмечает журнал, ранее Eminem крайне критично высказывался о Трампе в своих композициях, обвиняя его в расизме и намерении устроить "ядерный холокост". В одной из песен Eminem рассуждает, стоит ли ему сбросить горячий кофейник на Трампа, однако приходит к выводу, что "все-таки нет".

Секретная служба отказалась дать комментарий изданию, при этом отметив, что расследует все сделанные президенту угрозы.

Тема:
Самое интересное за ночь (80)
Теги:
убийства, самолет, пока вы спали
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