В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в Париже

Ранее СМИ сообщали, что Путин и Трамп планируют посетить мероприятия и парад в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Пока неизвестно, будут ли президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп принимать участие в мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, говорить о переговорах двух лидеров в столице Франции преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы не знаем, будет ли Путин, будет ли Трамп в Париже. Поэтому говорить об этом преждевременно, пока невозможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров двух лидеров в столице Франции.