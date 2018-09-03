Пока все спали: убийство полицейского и запрет на кошек

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Сотрудник полиции убит на станции метро "Курская" в Москве, сообщает пресс-служба московского ГУМВД.

Преступление произошло около полуночи.

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"Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В новозеландской деревне хотят запретить кошек

Власти деревни Омауи на южном побережье Новой Зеландии собираются запретить кошек, пишет РИА Новости.

Жителям дали указание чипировать и зарегистрировать питомцев, а после смерти животного, новое завести будет нельзя. "Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — объяснил специалист в области биозащиты Али Мид.

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Подобные меры объясняются тем, что кошки уничтожают птиц и млекопитающих каждый год. Специалисты отмечают, что вина за этот вред лежит на человеке. Ведь если бы люди кастрировали питомцев и выгуливали на поводке, этих проблем удалось бы избежать, пишет РИА Новости.

НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ* в Афганистане

Силы США ликвидировали лидера отделения террористической группировки "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан" в результате удара в Афганистане, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка".

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"Силы США совершили удар против лидера группировки "Вилаят Хорасан", известного как Абу Саад Оракзай (Abu Saad Orakzai), в восточной части провинции Нангархар 25 августа. В результате удара он был убит", — говорится в заявлении, размещенном на сайте операции "Решительная поддержка".

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.