Пока все спали: убийство полицейского и запрет на кошек

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Сотрудник полиции убит на станции метро "Курская" в Москве, сообщает пресс-служба московского ГУМВД.
Преступление произошло около полуночи.
"Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
В новозеландской деревне хотят запретить кошек
Власти деревни Омауи на южном побережье Новой Зеландии собираются запретить кошек, пишет РИА Новости.
Жителям дали указание чипировать и зарегистрировать питомцев, а после смерти животного, новое завести будет нельзя. "Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — объяснил специалист в области биозащиты Али Мид.
Подобные меры объясняются тем, что кошки уничтожают птиц и млекопитающих каждый год. Специалисты отмечают, что вина за этот вред лежит на человеке. Ведь если бы люди кастрировали питомцев и выгуливали на поводке, этих проблем удалось бы избежать, пишет РИА Новости.
НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ* в Афганистане
Силы США ликвидировали лидера отделения террористической группировки "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан" в результате удара в Афганистане, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка".
"Силы США совершили удар против лидера группировки "Вилаят Хорасан", известного как Абу Саад Оракзай (Abu Saad Orakzai), в восточной части провинции Нангархар 25 августа. В результате удара он был убит", — говорится в заявлении, размещенном на сайте операции "Решительная поддержка".
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.
*Террористические организации, запрещенные в России.