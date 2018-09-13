КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в четверг, 13 сентября, не будет воды:
- ул. Милано, 6 и ул. Кэлэрашь, 67 (с 13.00 до 17.00)
- ул. Индустриалэ в Ставченах (с 09.00 до 17.00)
- ул Басарабия, Извоарелор, Кодру, Фруктелор, Ентузиаштилор, Грэдинилор и Спартака в Яловенах (с 09.00 до 17.00)
Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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