Пока все спали: смерть известного артиста, крупный пожар и землетрясение

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Народный артист России, лауреат премии имени Евгения Евстигнеева Михаил Асафов умер на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.

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"Щедро одарённый от природы ярким темпераментом, отменным чувством юмора, прекрасными внешними данным, а актёрскую выучку получивший в одном из лучших театральных вузов страны — в школе-студии МХАТ, Михаил Асафов с первых же ролей на владимирской сцене и по сей день был отмечен восторженной и верной зрительской любовью", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

В Казахстане вспыхнул крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон

Крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон произошел рано утром в Шымкенте (на юге Казахстана), площадь возгорания, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, в 04.20 местного времени (01.20 мск) поступила информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города.

"Локализация пожара достигнута в 06.34 (03.34). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных", — проинформировал Иманкулов.

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 04.15 по времени Астаны (01.15 мск) на территории Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По информации казахстанских сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 146 километрах на юг от крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, на территории Киргизии, пишет РИА Новости.