Подписано молдо-российское соглашение о развитии агропромышленного комплекса

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Moldova-Fruct" Виталий Горинчой подписали соглашение о сотрудничестве по развитию агропромышленного комплекса. Подписание документа прошло во Дворце республики в рамках МРЭФ-2018.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.