Представители турбизнеса России и Молдовы подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание меморандума о сотрудничестве между туристическими компаниями двух стран прошло в рамках молдо-российского экономического форума.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Член генерального совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комитета по туризму, совладелец туристической компании "Виэлт Тревэл Компани" Елена Кривенкова и исполнтельный директор Национальной ассоциации въездного туризма Молдовы Наталья Цуркану подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Национальной ассоциации въездного туризма Молдовы.

Подписание документа состоялось во Дворце республики в рамках МРЭФ-2018.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.