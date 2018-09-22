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Министерство обороны России

Все обстоятельства гибели Ил-20 Минобороны России раскроет в воскресенье

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Министерство обороны России анонсировало публикацию поминутной хронологии крушения российского Ил-20 у побережья Сирии.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Министрество обороны обнародует в воскресенье факты, проливающие свет на ситуацию с самолетом Ил-20 у побережья Сирии, передает Sputnik Эстония с ссылкой на российские СМИ.

Путин о сбитом в Сирии российском самолете ИЛ-20
© Sputnik .
Путин о сбитом в Сирии российском самолете Ил-20: необходимо разобраться

Отмечается, что МО России представит подробности, включая поминутной хронологии крушения судна. Израильские военные, во время недавнего визита в Москву, передали российским коллегам свои данные о гибели Ил-20.

Вечером 17 сентября авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, когда тот проводил разведку в Идлибском зоне деэскалации. На его борту находилось 15 военнослужащих.

Позже выяснилось, что российский самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, несших дежурство во время налета четырех F-16 израильских ВВС на объекты в Сирии. В Минобороны России подчеркнули, что именно Израиль несет ответственность за гибель Ил-20, так как израильские летчики, прикрываясь российским самолетом при нападении на сирийские объекты, подставили его под удар ПВО САР.

Израиль не признал вины за гибель российского самолета. По мнению Тель-Авива, в случившемся виноваты исключительно сирийские военные.

По данным Минобороны РФ, однако, Израиль уведомил Россию по "горячей линии" о проводимой им операции менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. Поэтому, как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

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