Додон рассчитывает обсудить с Козаком приднестровский вопрос

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что рассчитывает обсудить с вице-премьером России Дмитрием Козаком приднестровский вопрос, отмечает РИА Новости.

"Я хочу, чтобы мы сегодня обсудили и эти вопросы, и другие, которые касаются наших двусторонних отношений: Приднестровье. Вы знаете, что были встречи с руководителями, и я тоже встречался недавно. Этот спектр вопросов, я очень надеюсь, мы сегодня обсудим", — сказал Додон на встрече с Козаком.

Козак назначен в этом году специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдовой.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.