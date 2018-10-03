Россотрудничество расскажет о своих планах в Молдове

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Пресс-конференция главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой с видеоподключением пресс-центров информационного агентства Sputnik в Ереване, Кишиневе, Минске на тему: "Образовательные и культурные проекты Россотрудничества в странах СНГ: успехи и особенности деятельности, приоритетные направления, перспективы развития".
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.