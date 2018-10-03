Россотрудничество расскажет о своих планах в Молдове

Строительство совместного с Украиной контрольно-пропускного пункта началось в ноябре прошлого года за счет средств Евросоюза и молдавского правительства. Украина не участвует финансами в этом проекте.

Председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и депутат парламента РМ Владимир Цуркан объяснил, что именно устарело в законе о функционировании языков и что Конституционный суд сделал неправильно.