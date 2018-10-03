Молдаванки заняли третье место в рейтинге самых красивых женщин мира

Молдаванки снова попали в рейтинг самых красивых женщин мира.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Молдавские девушки по-прежнему считаются одними из самых красивых в мире.

Это подтверждает новый рейтинг красоты, представленный порталом toptruths.com. Там наши представительницы прекрасного пола расположились на третьей строчке, их опередили только красавицы из Бразилии и Венесуэлы.

Составляя рейтинг, авторы портала toptruths.com включили в него и нескольких известных женщин из указанных стран.

От нашей республики туда попали молдавские модели Дойна Чобану, Николета Гаврилицэ и Даниела Кулев.

Стоит отметить, что наши женщины регулярно попадают в разные списки самых красивых представительниц слабого пола.