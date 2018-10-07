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Претор Николай Балаур

Претор Рышкановки ответил, есть ли риск обрушения дома, где произошел взрыв

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (15)
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После взрыва в многоэтажке на Рышкановке, многих волнует вопрос не обрушится ли здание. Известно, что от взрыва пострадало четыре этажа, есть жертвы.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Глава претуры Рышкановки Николае Балаур ответил на вопрос возможно ли обрушение здания на Московском проспекте, 11, где прогремел мощный взрыв. Корреспонденты Sputnik Молдова были на месте происшествия спустя 10 минут, откуда ведут прямую трансляцию.

"Сформирована группа специалистов Государственной инспекции в строительстве, с ними же и вице-мэр Нистор Грозаву. Они находятся на месте происшествия и выясняют ситуацию. Как будет информация на этот счет, ее сразу же сообщат", — заявил Балаур корреспонденту Sputnik Молдова.

Он добавил, что до утра будут приниматься меры по недопущению краж из поврежденных квартир.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Очевидцы: взрыв был слишком мощным для газового баллона

Чиновник призвал всех эвакуированных и пострадавших обращаться в претуру Рышкановки, там им предоставят все необходимое.

"Если граждане не смогут найти и связаться со своими родными, нужно незамедлительно обращаться в полицию. Спасатели будут работать до утра, проверяя все здание", — сказал претор.  

Балаур также рассказал и о характере травм пострадавших. По его словам, они ранены несерьезно.

 

 

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (15)

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Теги:
взрыв на Рышкановке, обвал, взрыв, претура Рышкань, Николае Балаур, Молдова, Кишинев
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