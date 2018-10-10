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Ленин, архивное фото

Молдавские комсомольцы готовятся отметить юбилей

© Sputnik / Irina Leahova
Новости
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В четверг, 11 октября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "100 лет ВЛКСМ".

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Совсем скоро, а точнее — 29 октября 2018 года в Молдове с большим масштабом планируется отметить 100-летний юбилей комсомола. В истории навсегда останутся ударные комсомольские стройки, студенческие отряды, которые дали стране тысячи молодых строителей и организаторов производства.

Ударными комсомольскими стройками в Молдове было объявлено строительство Молдавской ГРЭС, Бендерского шелкового и Тираспольского хлопчатобумажного комбинатов, Резинского цементного завода, металлургического завода в г. Рыбница.

Многие поколения людей с ностальгией вспоминают многочисленные слеты, конкурсы, всесоюзные, республиканские и районные фестивали. Многие комсомольцы верят, что лучшие традиции ВЛКСМ будут и в будущем использоваться в деле воспитания молодого поколения.

В мероприятии примут участие:
— секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии 1970–1974 Григорий Иванович КУШНИР;
— секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии 1984–1988 гг. Валерий Кириллович КИЦКАН;
— заведующий отделом ЦК ЛКСМ Молдавии 1970–1974гг. Петр Федорович СОЛОМАХА;
— заведующий орготделом Кишиневcкого горкома комсомола 1978–1988 гг. Владимир Александрович СЕЛЕЗНЕВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
комсомол, общество, пресс-конференция, Владимир Селезнев, Петр Соломаха, Валерий Кицкан, Григорий Кушнир
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