Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн

В пятницу, 12 октября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев) состоится пресс-брифинг влиятельного финансового эксперта и аналитика Вадима Иосуба, представляющего крупнейшего форекс-брокера Молдовы и СНГ "Альпари".

В свете нарастающих геоэкономических вызовов Вадим ИОСУБ подробно расскажет о влиянии внешних факторов на основные экономические показатели Молдовы, проанализирует возможности развития экономики республики и озвучит прогноз до конца текущего года. Кроме того, Вадим ИОСУБ представит данные по росту и падению доллара, евро, лея и ключевых валют стран СНГ, а также поделится своими наблюдениями относительно развития мировых валютных рынков: ЕС, США, России, Украины, Беларуси и др.

Приглашаем принять участие в пресс-брифинге самого цитируемого в СМИ Украины и Беларуси финансового аналитика.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.