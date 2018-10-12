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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Молдавские журналисты смогут задать вопрос Марии Захаровой - видеомост Sputnik

© Sputnik /
Новости
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Во вторник, 16 октября, в 16:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, которая расскажет о том, как РФ будет выстраивать свои отношения с Молдовой.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Москву обвиняют в том, что она обходится с политиками в США и Великобритании как с пешками и решает судьбу выборов в этих странах. Будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в Молдове? Об этом и о многом другом пойдет речь в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев с участием официального представителя МИД России Марии ЗАХАРОВОЙ. Мероприятие  организует в Молдове информационное агентство Sputnik.

Пресс-секретарь МИД РФ расскажет о том, что думает Россия о биолабораториях Пентагона на территории Молдовы, и как Москва будет реагировать на давление на русский язык в нашей стране.

Также официальный представитель МИД РФ ответит на вопросы о реакции России на активизацию военного сотрудничества между Молдовой и НАТО, и о требованиях о выводе ограниченного контингента российских войск из Приднестровья.

Захарова выскажется и об отношении России к европейскому вектору развития Молдовы, который в последнее время провоцирует антироссийские демарши в Кишиневе.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
молдавско-российские отношения, Мария Захарова, видеомост, политика, видеомост, пресс-конференция, СНГ
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