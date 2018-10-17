Как сделать Кишинев современным, комфортным и экологически чистым городом

В ходе мероприятия эксперты дадут оценку развития инфраструктуры, в том числе состояние дорог, архитектурного облика, экологии столицы Молдовы. Будут обсуждаться необходимые инновационные проекты для Кишинева, эффективное управление городом и другие актуальные для кишиневцев темы.
Участники:
— доктор архитектуры, бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий ЛУПАШКУ;
— муниципальный советник Александр ОДИНЦОВ;
— эксперт "Ассоциации науки, инноваций и технологии" (АНИТ) Игорь САМОХВАЛОВ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.