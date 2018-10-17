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Теракт в политехническом колледже в Керчи

Аксенов: подозреваемый в совершении теракта в Керчи покончил с собой

© Sputnik / Мария Крицкая
Новости
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Тема:
Нападение на колледж в Керчи (5)
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Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, которого цитирует РИА Новости.

"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса данного учебного заведения. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на 2-м этаже", - сказал Аксенов.

© Sputnik /
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Он добавил, что молодому человеку 22 года, он житель Керчи, мотивы студента сейчас устанавливаются.

Реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин назвал преступлением произошедшее в Керчи, пообещал, что общественность будет проинформирована по результатам работы спецслужб и правоохранительных органов.

"Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются", — сказал он в начале заявления для прессы по итогам российско-египетских переговоров в Сочи.

Путин заявил, что по результатам работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована.

Ход расследования

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в Керченском политехническом колледже. Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия. На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений.

Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Другая версия

Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Тема:
Нападение на колледж в Керчи (5)

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