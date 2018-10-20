Эхо трагедии в Керчи: врачи рассказали о состоянии пострадавших

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в результате взрыва и стрельбы 17 октября в Керченском политехническом колледже.
Сколько человек находится в больницах?
По информации крымских властей, пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж получили травмы различной степени тяжести. Многих из них удалось спасти благодаря оперативной работе медслужб — первые бригады скорой помощи, как сообщили в местном управлении здравоохранения, были на месте уже через несколько минут, за короткое время на место происшествия был стянут весь возможный медицинский арсенал.
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На стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма находится 23 пострадавших в Керченском политехническом колледже — еще один студент Керченского политехнического колледжа обратился за медпомощью в крымскую детскую больницу, его госпитализировали.
"В регионы России госпитализировано 23 человека, из них 14 человек – в медицинские учреждения Краснодарского края и 9 человек направлены на лечение в Москву", — сообщают местные власти.
В каком состоянии находятся пациенты?
По данным пресс-службы Минздрава, трое пострадавших находятся в состоянии крайней степени тяжести в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще десять человек — в тяжелом состоянии, 32 — в состоянии средней степени тяжести.
Большинство из пострадавших — дети.
Как это было…
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
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Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
В пятницу в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими. Люди несли цветы к гробам жертв трагедии. Боль и слезы никто не смог скрыть.
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