Росавиация: Москва и Кишинев будут сотрудничать в области летной годности

Росавиация и Орган гражданской авиации Молдовы подписали рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Росавиация выступила с заявлением для прессы, в котором говорится, что ведомство подписало вместе с Органом гражданской авиации Молдовы рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности.

"Рабочее соглашение нацелено на упрощение процедур признания авиационными властями республики Молдова одобрительных документов, выдаваемых Росавиацией на экспортируемую авиационную технику", - говорится в сообщении.

Еще одной важной задачей, решаемой в рамках рабочего соглашения, является обмен на постоянной основе информацией по вопросам поддержания летной годности российской авиационной техники, находящейся в эксплуатации в Молдове.

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Отмечается, что Росавиация продолжает активную работу с авиационными ведомствами других государств по заключению технических соглашений в области сертификации и летной годности и укреплению эффективного сотрудничества в целях повышения безопасности полетов.