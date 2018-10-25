Полиция проверяет сообщение о бомбе в кишиневском суде

Из здания кишиневского суда на Ботанике эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о бомбе в здании кишиневского суда, расположенного по улице Зелинского. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"Сообщение в полицию поступило в 11.05. Позвонил неизвестный мужчина и заявил о том, что в здании суда столичного сектора Центр, который находится по улице Зелинского, заложено взрывное устройство", - отметила Стати.

По ее словам, на место сразу выехали специалисты.

"Персонал и граждане, которые находились в здании суда, эвакуированы. Зона оцеплена. На данный момент саперы проводят проверку здания", - отметила собеседница.