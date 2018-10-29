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Valentina Matvienko

Матвиенко: ксенофобии в России нет

© Sputnik / Alexey Droujinine
Новости
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По словам Валентины Матвиенко, отсутствия антисемитизма в России удалось добиться благодаря последовательной государственной политике, принятию и реализации законов, направленных против любых проявлений экстремизма, разжигания социальной, национальной, конфессиональной вражды.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что антисемитизма и ксенофобии в России нет,  сообщает РИА Новости.

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Однако, по ее словам, в целом ряде западных государств нетерпимость к другим нациям и религиям только активизируется.

"Не может не вызывать озабоченности то, что в разных точках планеты вновь активизируется антисемитизм, поднимают головы его носители. Это имеет место даже в государствах Европы, других странах, позиционирующих себя в качестве эталона цивилизованности, демократии, соблюдения прав и свобод человека", - заявила она на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве.

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Тем приятнее говорить об отсутствии этой проблемы в современной России, подчеркнула спикер.

"Готовясь к выступлению, я прочла отчеты о так называемом уровне антисемитизма в России за 2017-й и первое полугодие нынешнего года. Вот что в них говорится: "…Нам не известны нападения или акты вандализма, совершенные явно на почве антисемитизма", - отметила Матвиенко.

Отсутствия антисемитизма в России, убеждена она, удалось добиться благодаря последовательной государственной политике, принятию и реализации законов, направленных против любых проявлений экстремизма, разжигания социальной, национальной, конфессиональной вражды.

"Сам дух нашего законодательства направлен на консолидацию многонационального народа России. Антисемитизма и ксенофобии в России нет. И быть не должно", - заключила спикер.

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