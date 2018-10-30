11:27 30 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Студенты на каникулах в поисках покемонов

Чем занять ребенка на осенних каникулах

© Sputnik / Александр Липовец
Новости
Получить короткую ссылку
3910

Всю эту неделю - до 4 ноября в молдавских школах осенние каникулы.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. У молдавских школьников начались осенние каникулы. Это первые каникулы в новом учебном году, длятся всего одну неделю, поэтому родителям вместе с детьми лучше уже сейчас подумать о том, как их провести интересно и с пользой.

Правила хороших каникул

В первые дни ребенку нужно дать времени немного лениться и вообще ничего не делать.

Коррупция.
© East News / Photoalto
Триста леев на занавески: как школы обирают родителей до нитки

Поспать, поесть, порисовать, мультфильмы посмотреть… Потом нужно сделать домашние задания, чтобы забыть о них на всю неделю. Ну, и следующий этап – вовсю заняться развлечениями.

Марш-бросок по музеям

Отправить школьника по музеям – отличная идея. Тем более, что именно осенью столичные музеи обновляют свои экспозиции. Так, например, в Национальном музее этнографии и естественной истории (ул. Михай Когэлничану, 82) начали свою работу выставки "Вечная красота природы", а также "Природа. Человек. Культура". В Национальном Музее Истории Молдовы открылась экспозиция "История и цивилизация" (ул. 31 Августа 1989, 121 а). Также Национальный Музей Истории Молдовы открывает диораму "Операция Яссы-Кишинев 1944". А еще школьники могут увидеть Железно-дорожную диораму, которая доступна каждый день - со вторника по воскресенье по адресу ул. улица Вадул-луй-Водэ, 21/1 (Вход: 60 леев).

Театральные постановки 

В Театре с улицы Роз детям будет интересно увидеть "Спящую Красавицу", спектакль пройдет 4 ноября (бул. Куза Водэ, 19/3) в 12.00. А в Театре кукол "Ликурич" (ул. 31 Августа 1989, 121) состоится представление "Легенда о добром сердце". Билеты – 50 леев.

Школа
© Sputnik / Yevgeny Fatkin, Vadim Titov
Новые предметы и правила в молдавских школах: что ждет учеников

Хорошая погода – отличное время для прогулок

Всю эту неделю синоптики обещают хорошую погоду, лишь в среду и четверг возможны кратковременные осадки. Золотая осень – самое подходящее время для прогулок с детьми в городских парках. А потому настоятельно рекомендуем прогуляться в Ботанический сад или Дендрарий. Красота неописуемая!

Для старшеклассников

Ученики старших классов могут посетить шоу-представление российского коллектива "Comedy Woman" 4 ноября в 19:00 в Национальном Дворце имени Николая Сулака (ул. Пушкина, 21). Цена: от 300 леев.

А еще в воскресенье, 4 ноября, все желающие смогут посетить уроки игры на африканских барабанах от Bolamba Lokole (с 12:00 - 14:00 по адресу – ул. Щусева, 98, билеты – 50 леев). В субботу, 3 ноября, в 18:00 в Национальной филармонии им. С. Лункевича (ул. Митрополит Варлаам, 78) пройдет второй полуфинал КВН сезона 2018. 

Школа
© Sputnik / Kirill Braga
Больше никаких "двоек" — в школах начинают отменять оценки

Играют команды: INFLAMABIL (Кишинев), Внуки Сталина (Кишинев), Политех (Бельцы). Цена: 100-150 леев. Театр национального танца Испании "Flamenco Live" представит 30 октября в 19:00 Национальном театре Оперы и Балета (бул. Штефана чел Маре, 152) неожиданную трактовку знаменитой повести Шекспира, где легендарная история любви, рассказана на языке страстного испанского танца. Билеты: 300 - 700 леев.

В четверг, первого ноября в кинотеатре "Patria" состоится премьера фильма Брайана Сингера "Богемская Рапсодия" о становлении британской рок-группы "Queen" и ее вокалисте Фреди Меркьюрри. Также в четверг пройдет концерт молдавской группы "Sweet Mama Jamma`s Mojo Juice" (SMJMJ) в Музее земств (ул. Щусев, 103). Группа играет интересную музыку в стиле фанк.  В субботу 3 ноября по адресу ул. Колумна, 106 с 11 по 16 часов доступна авторская выставка молдавского художника Андрея Мудри. 

По теме

В Молдове детей не пускают в школы из-за отсутствия прививок
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Раскопки на территории Исторического заповедника Город Шабран
    Из глубины веков

    На территории азербайджанского исторического заповедника "Город Шабран" археологи обнаружили средневековое поселение.

  • Врио премьер-министра Никол Пашинян на внеочередном заседании Парламента Армении (24 октября 2018). Еревaн
    Попытка номер два

    Парламентские фракции "Елк" и "Царукян" выдвинули на пост премьер-министра Армении и.о. главы правительства Никола Пашиняна.

  • Отправка казахстанской миротворческой роты в Ливан
    Пришли с миром

    Больше ста казахстанских военных отправились в Ливан с миротворческой миссией в составе индийского контингента вооруженных сил.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Неделю сидела в телефоне — у китаянки перестали гнуться пальцы
Осторожно, "айфон": как дорогой гаджет испортил жизнь молодой китаянке - видео
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться