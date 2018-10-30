Чем занять ребенка на осенних каникулах

Всю эту неделю - до 4 ноября в молдавских школах осенние каникулы.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. У молдавских школьников начались осенние каникулы. Это первые каникулы в новом учебном году, длятся всего одну неделю, поэтому родителям вместе с детьми лучше уже сейчас подумать о том, как их провести интересно и с пользой.

Правила хороших каникул

В первые дни ребенку нужно дать времени немного лениться и вообще ничего не делать.

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Поспать, поесть, порисовать, мультфильмы посмотреть… Потом нужно сделать домашние задания, чтобы забыть о них на всю неделю. Ну, и следующий этап – вовсю заняться развлечениями.

Марш-бросок по музеям

Отправить школьника по музеям – отличная идея. Тем более, что именно осенью столичные музеи обновляют свои экспозиции. Так, например, в Национальном музее этнографии и естественной истории (ул. Михай Когэлничану, 82) начали свою работу выставки "Вечная красота природы", а также "Природа. Человек. Культура". В Национальном Музее Истории Молдовы открылась экспозиция "История и цивилизация" (ул. 31 Августа 1989, 121 а). Также Национальный Музей Истории Молдовы открывает диораму "Операция Яссы-Кишинев 1944". А еще школьники могут увидеть Железно-дорожную диораму, которая доступна каждый день - со вторника по воскресенье по адресу ул. улица Вадул-луй-Водэ, 21/1 (Вход: 60 леев).

Театральные постановки

В Театре с улицы Роз детям будет интересно увидеть "Спящую Красавицу", спектакль пройдет 4 ноября (бул. Куза Водэ, 19/3) в 12.00. А в Театре кукол "Ликурич" (ул. 31 Августа 1989, 121) состоится представление "Легенда о добром сердце". Билеты – 50 леев.

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Хорошая погода – отличное время для прогулок

Всю эту неделю синоптики обещают хорошую погоду, лишь в среду и четверг возможны кратковременные осадки. Золотая осень – самое подходящее время для прогулок с детьми в городских парках. А потому настоятельно рекомендуем прогуляться в Ботанический сад или Дендрарий. Красота неописуемая!

Для старшеклассников

Ученики старших классов могут посетить шоу-представление российского коллектива "Comedy Woman" 4 ноября в 19:00 в Национальном Дворце имени Николая Сулака (ул. Пушкина, 21). Цена: от 300 леев.

А еще в воскресенье, 4 ноября, все желающие смогут посетить уроки игры на африканских барабанах от Bolamba Lokole (с 12:00 - 14:00 по адресу – ул. Щусева, 98, билеты – 50 леев). В субботу, 3 ноября, в 18:00 в Национальной филармонии им. С. Лункевича (ул. Митрополит Варлаам, 78) пройдет второй полуфинал КВН сезона 2018.

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Играют команды: INFLAMABIL (Кишинев), Внуки Сталина (Кишинев), Политех (Бельцы). Цена: 100-150 леев. Театр национального танца Испании "Flamenco Live" представит 30 октября в 19:00 Национальном театре Оперы и Балета (бул. Штефана чел Маре, 152) неожиданную трактовку знаменитой повести Шекспира, где легендарная история любви, рассказана на языке страстного испанского танца. Билеты: 300 - 700 леев.

В четверг, первого ноября в кинотеатре "Patria" состоится премьера фильма Брайана Сингера "Богемская Рапсодия" о становлении британской рок-группы "Queen" и ее вокалисте Фреди Меркьюрри. Также в четверг пройдет концерт молдавской группы "Sweet Mama Jamma`s Mojo Juice" (SMJMJ) в Музее земств (ул. Щусев, 103). Группа играет интересную музыку в стиле фанк. В субботу 3 ноября по адресу ул. Колумна, 106 с 11 по 16 часов доступна авторская выставка молдавского художника Андрея Мудри.