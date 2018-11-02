В Приднестровье главу компартии приговорили к 4,5 годам лишения свободы

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Верховный суд Приднестровья вынес свое решение и приговорил лидера компартии, депутата Верховного совета Олега Хоржана к 4,5 годам лишения свободы за насилие в отношении представителя власти, сообщает РИА Новости. При этом текст приговора пока не получен.

"Как только получим приговор, сразу же его обжалуем, потому считаем, что Хоржан невиновен", - отметил общественный защитник обвиняемого Петр Немченко.

В ходе судебного разбирательства Хоржан неоднократно требовал отвода состава Верховного суда непризнанной ПМР, а также передачи его уголовного дела на рассмотрение независимого суда.

В июне Верховный Совет (парламент) непризнанной республики по представлению прокурора снял неприкосновенность с депутата Хоржана. После снятия неприкосновенности он был задержан сотрудниками милиции. В июле в Верховном суде начался судебный процесс. Хоржана обвиняли по двум статьям УК "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".