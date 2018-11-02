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Владимир Путин

Путин: сила народа России неисчерпаема

© Sputnik / Максим Блинов
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По словам президента России Владимира Путина, современное понятие гражданского общества имеет "огромную внутреннюю созидательную силу".

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Сила российского народа неисчерпаема, это стало очевидно в драматические для истории годы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество". По его словам, современное понятие гражданского общества имеет "огромную внутреннюю созидательную силу, а если это еще сопряжено с усилиями государства, тогда создаются невероятные возможности для развития страны".

"Мы в очередной раз встречаемся накануне праздника Дня народного единства, и это о многом говорит. В драматические для истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема", - сказал Путин.

Как отметил глава государства, нынешний форум посвящен анализу и перспективам реализации нацпроектов.

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Он имел "возможность и удовольствие" познакомиться с некоторыми из проектов участников форума и теми, кто их реализовывает.

"Искренние, красивые внутренне замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно, помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов", - добавил президент.

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В течение двух дней на площадке форума "Сообщество" в Москве будут работать 28 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики, экологии, развития сельских территорий и городской среды. Ряд секций посвящен региональной повестке.

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