В Таиланде итальянский боксер умер после нокаута в бою

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Итальянский боксер Кристиан Дагио умер в Таиланде через несколько дней после того, как был нокаутирован соперником в бою, сообщает Р-Спорт.

В октябре 49-летний боксер потерпел поражение от представителя Таиланда Дона Паруанга в 12-м раунде боя, который проходил в Рангсите. В последнем раунде итальянец получил несколько мощных ударов, рефери прервал бой. Врачи оказали потерявшему сознание Дагио помощь на ринге, после чего он был отправлен в больницу. Несколько дней боксер провел в коме из-за тяжелой травмы мозга, а затем скончался.

Дагио до боя с Паруангом одержал 10 побед в 10 поединках на профессиональном ринге. Также он участвовал в боях по правилам смешанных единоборств и муай-тай.