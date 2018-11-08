Погода в Молдове: что нас ожидает в конце недели

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков в республике сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит + 3 + 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до + 10+12 градусов. Ветер северный, его скорость составит 1-2 метра в секунду.

© Sputnik / И. Зенин Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи 23

Атмосферное давление в норме, однако в течение суток возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Народные приметы и традиции

В народе 8 ноября получил множество названий: Дмитриев день, День Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день, Деды и т.д. Обычно устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в день 8 ноября поминают родителей, если они уже почили.

Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи. В православной церкви 8 ноября почитается память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере. Когда отец Дмитрия умер, то занял его место и стал проконсулом города Фессалоники. Находясь на этой должности, он проявил себя как христианин и многих жителей обратил в свою веру. Известия об этом дошли до императора, после чего Дмитрия арестовали и казнили. Солунские христиане ночью смогли получить тело покойного и похоронить его. Один из последователей мученика по имени Лупп решил взять ризу Дмитрия, которая была орошена кровью, а также и его кольцо. Именно эти предметы впоследствии стали обладать волшебными свойствами, и с их помощью Лупп совершил большое количество чудес.