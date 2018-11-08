В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Сыщики задержали подозреваемого в двойном убийстве на севере Москвы, сообщили в пресс-службе главка МВД.
"Задержанный, ранее судимый за совершение тяжких преступлений уроженец Москвы, проживающий на территории Московской области, в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - сказали в пресс-службе.
Его мотивы пока неясны.
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В среду вечером в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тела взрослой женщины и ее сына-подростка "с признаками насильственной смерти". Было возбуждено дело об убийстве.