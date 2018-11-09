Вручены призы конкурса имени Стенина-2018

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, раскрыл главную интригу состязания лучших молодых фотографов 2018 года.

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса>>>

Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации "Моя планета. Серия", стала 30-летняя калужанка Алена Кочеткова. Победу ей принес цикл снимков "Как я болела" — документальный отчет о драматичной борьбе с раком.

© Photo : Алена Кочеткова / Stenincontest Как я болела Моя Планета, серии, 1 место

"Для меня это сложная и очень личная история, которую, несмотря на это, я бы хотела рассказать как можно большему количеству людей, – сказала Алена. – Сочувствие и сопереживание пробуждает в нас любовь к ближним, которой всегда недостаточно. Одновременно это слово поддержки для тех, кто болеет и, возможно, испытывает одиночество из-за невозможности рассказать о своих ощущениях. Кроме того, для меня работа над этой серией была средством не сломаться внутренне, принять это испытание и жить, занимаясь любимым делом".

"Конкурс им. Андрея Стенина — один из самых актуальных и значимых конкурсов для фотографов. Мне было интересно получить оценку международного жюри и посоревноваться с лучшими молодыми фотографами со всего мира. Это возможность доказать себе, что я могу рассказать историю так, что это будет интересно другим", – поделилась ощущениями от победы обладательница Гран-при.

В номинации "Моя планета. Одиночная работа" первого места удостоился сделанный с дрона на сборе болотной ягоды снимок "Клюквенное сердце" Сергея Гапона из Белоруссии. Обладателями первых премий в номинации "Главные новости" стали Джастин Салливан (ЮАР) с фотографией "Противостояние", на которой полицейский держит под прицелом трех прячущихся под столом бедняков, и Луис Тато (Испания) с фотосерией "Беспорядки в Кении после выборов".

© Photo : Джастин Салливан / Stenincontest Противостояние Главные новости, одиночные фотографии, 1 место

Первого места в номинации "Спорт" удостоены Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, и итальянец Андреа Алаи за фотосерию "Ультрас" о тифози команды "Альбенга Кальчо" из маленького лигурийского городка. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" победа присуждена сделанному на Ямале Одедом Вагенштейном (Израиль) одиночному снимку маленького ненецкого кочевника "Цветочек" и фотосерии Шивы Хадеми (Иран) "Близнецы".

© Photo: Stenincontest / Тайсир Махди Желание жить Спорт, одиночные фотографии, 1 место

Партнерами конкурса выступили одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК), а также Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

© Photo : Одид Вагенштайн / Stenincontest Цветочек. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии, 1 место

Специальными призами Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в этом году отмечены два иранских мастера. В категории "Одиночная фотография" премии МККК удостоен Омид Вахабзаде за снимок "Теракт в Тегеране", на котором двухлетнего мальчика поднимают в окно здания парламента после террористического акта в Тегеране в июне 2017 года.

В номинации "Серия" отмечен Юнес Хани Соми Софлаи за фоторепортаж "…А жизнь продолжается" о буднях пострадавших в прошлогоднем землетрясении в провинции Керманшах, в котором погибли почти 600 человек и было разрушено более 30 тысяч домов.

Специальным призом Объединенной Шанхайской медиагруппы (ОШМГ) и Аль-Маядин ТВ отмечена победившая в номинации "Спорт" фотография "Желание жить" иракца Тайсира Махди.

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"Сегодня – важный для нас день. Каждый год осенью мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на юго-востоке Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединённые именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды. В центре каждой выставленной здесь работы история – человека, личности, страны", – подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Мы рады, что Исторический музей стал первой выставочной площадкой в рамках международного турне работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года. Очень важно, что МИА "Россия сегодня" поддерживает молодых фотографов, а в результате нашего сотрудничества выставку сможет увидеть большое количество зрителей", – отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

После церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея состоялось открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный.

© Sputnik / Александр Астафьев Киселев пригласил Медведева поучаствовать в фотоконкурсе имени Стенина

За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира, среди которых Россия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Белоруссия, Израиль, ЮАР и другие. На выставке демонстрируются около 200 работ лучших молодых фотожурналистов, которые вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности — от библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017.

Предпоказ выставки состоялся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. На нем присутствовали заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл, постоянный представитель России при сообществе наций Василий Небензя, а также заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко. После Москвы выставку ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

© Sputnik / Александр Давашкин Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

© Photo : Сергей Гапон / Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2018 года

Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).