Стали известны итоги выборов в Хакасии

Итоговая явка на выборах главы Хакасии составила 45,73%, это на 4% выше, чем в первом туре.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Итоговая явка на выборах в Хакасии составила 45,73%, что почти на 4% выше, чем в первом туре, сообщил журналистам глава избиркома республики Александр Чуманин в Абакане.

"Итак, 11 ноября на участки пришли 176167 избирателей, или 45,73%. Такого показателя активности давно не было. Для сравнения, 9 сентября 41,88% явка была", - сказал Чуманин, которого цитирует РИА Новости.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Валентина Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%).

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал один кандидат — Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.