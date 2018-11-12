Опубликован шорт-лист для присвоения имени "Пулково" в Санкт-Петербурге

Петр I, Александр Невский и Пушкин вошли в шорт-лист для присвоения имени "Пулково".

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Петр Первый, Александр Невский и Пушкин вошли в шорт-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в лонг-лист кандидатов для присвоения аэропорту в Петербурге дополнительного имени вошел музыкант Сергей Шнуров. Ранее в число кандидатов входили также, в частности, поэт Иосиф Бродский и композитор Петр Чайковский.

Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

Инициаторами проекта по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.