В России ученые будут вычислять террористов по их поведению в соцсетях

Специалисты Российской академии наук предлагают к выполнению крупный проект в области искусственного интеллекта, результаты которого будут способствовать обеспечению национальной безопасности РФ, в том числе повышению боеспособности Вооруженных сил, противодействию терроризму и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. О проекте, который планируется представить на Общем собрании РАН в Москве, в интервью официальному изданию Академии наук еженедельнику "Поиск" рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин. Он возглавляет совет по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ "Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства".

По словам Чехонина, предлагаемый проект включает в себя целый ряд направлений, связанных с применением искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

"Многочисленные исследования, оценки экспертов говорят о том, что в этой области наступает новый этап развития, который может принести прорывные результаты. Одна из задач этого проекта - расширить спектр возможностей экспертов, в том числе применительно к борьбе с экстремизмом и терроризмом", - отметил ученый.

Чехонин напомнил, что в США и странах ЕС уже сейчас активно работают программы по изучению роли психолого-поведенческого базиса при совершении терактов.

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"Результаты исследований в рамках проекта могут открыть перспективы применения поведенческих алгоритмов при разработке систем искусственного интеллекта, которые могли бы по внешним поведенческим признакам (в том числе активности в интернете) выявлять субъектов, потенциально опасных для общества. Подобные системы смогут помочь прогнозировать возможное общественно опасное поведение людей, а также вырабатывать комплекс необходимых превентивных мер", - сказал вице-президент РАН.

Кроме того, возможными областями прикладных решений с использованием искусственного интеллекта могут стать повышение боеспособности Вооруженных сил, решение обширного комплекса задач информационной и кибербезопасности, обеспечить надежное предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и оптимальную реакцию на них, добавил Чехонин.

"Но прежде всего в проекте предполагается провести глубокую инвентаризацию всего, что в этой сфере делается в мире, определить важнейшие направления, в которые нужно вкладывать средства - для того, чтобы исследования в области искусственного интеллекта получили максимальное развитие", - подчеркнул вице-президент РАН.