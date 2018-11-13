В Молдове открылся новый туристический маршрут

Три села, которые в советское время были частью одного колхоза, решили вновь объединиться. Правда, теперь с другой целью – они будут развивать сельский туризм.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Села Чорешть, Долна и Миклиушень, которые расположены в Ниспоренском и Страшенском районах, создали свой туристический маршрут – "Dor de Codru". Он включает шесть мини-трасс на любой вкус.

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Туристам предлагают пройти по экологической, рыбацкой, культурной, гастрономической, спортивной и по историко-религиозной тропам.

Что можно увидеть

Заблудиться в путешествии по новому маршруту сложно. На въезде в села Чорешть и Миклиушень висят информационные панно с картой туристических трасс и контактами ответственных лиц. Местные жители постарались включить в маршрут все самые красивые и интересные места, которые есть в этих населенных пунктах. Например, экологическая тропа предполагает пешие к природным достопримечательностям – долинам, склонам, живописным полянам.

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Один из объектов - источник Земфиры, где по легенде Александр Пушкин познакомился с красавицей цыганкой, вдохновившей его на написание поэмы "Цыганы".

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В свою очередь усадьба боярина Ралли в селе Долна, в которой проживал поэт, включена в историко-культурную трассу. Все объекты благоустроены и обозначены указателями, отмечают координаторы проекта ПРООН в Молдове. Ко многим пришлось обустроить сельские дороги. Между селами Долна и Чорешть расположены несколько озер, которые включены в рыбацкую трассу. Там, кроме дорог, появились и места, оборудованные для рыбаков.

Новые рабочие места

Сельчане с энтузиазмом восприняли новую идею по созданию туристического маршрута. Для некоторых это – будущая возможность заработать себе на хлеб. Так при создании гастрономической тропы местные власти реанимировали два старинных боярских погреба. В подземельях с кладкой 19-го века будут не только проводить экскурсии, но и угощать туристов национальными блюдами – плациндами, голубцами и вином, приготовленными руками сельских женщин, рассказал примар села Долна Ромео Чокинэ.

"Когда мы приступили к работе, старинный подвал был наполовину в глине. Мы его очистили, сделали техническую экспертизу. Теперь надеемся привлечь сюда как можно больше туристов", - отметил местный избранник.

Кроме отреставрированных погребов, в гастрономический маршрут вошел агропансион в селе Чорешть и Дом меда в Миклеушанах. В их создание владельцы инвестировали несколько тысяч евро в надежде, что маршрутом "Dor de Codru" заинтересуются туристы.

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Спасти ремесла

Новый маршрут призван не только обеспечить сельчан работой, но и спасти от исчезновения старинные ремесла. Один из туристических объектов - мастерская гончара Захарии Трибой. Он изготавливает глиняные изделия в уникальной технике, сохранившейся еще со времен гето-даков.

Кувшины, тарелки, горшки, изготовленные народным умельцем, приобретают черный цвет в результате обжига. За счет того, что в печь не попадает воздух, дым пропитывает изделие дочерна. Как признался Захария Трибой, сегодня он – единственный мастер в Молдове, владеющий этим мастерством.

"Это была моя давняя мечта – организовать какой-нибудь туристический маршрут, чтобы показать людям наше богатство. У нас были планы по развитию, но, признаюсь: в том, что они долго не реализовывались, была и наша вина. Мы не создавали условий для туристов, и дороги были плохими", - рассказал Захария Трибой.

Вложились сообща

Проект по созданию туристического маршрута "Dor de Codru" обошелся в 80 тысяч долларов. Большую часть денег – 50 тысяч выделило правительство Швеции в виде гранта. 22 тысячи долларов – вклад местных властей, и еще 8 тысяч вложили жители населенных пунктов. Как отметил примар села Чорешть Валериу Гуцу, следующий этап – это продвижение нового маршрута через социальные сети и Агентство по туризму.