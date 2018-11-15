Пока все спали: Кишинев готовится к зиме, а в России ФАС атаковали хакеры

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подверглась хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли", — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что параллельно хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС, и предположил, что целью был взлом.

"Нападение" началось в среду вечером и затронуло как центральный аппарат, так и территориальные органы.

Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет, рассказали в ФАС.

В четверг утром начальник управления общественных связей ведомства Ирина Кашунина сообщила на своей странице в Facebook, что злоумышленники создали для ФАС персональный вирус. К посту она прикрепила скриншот электронного письма, на котором отправителем означено "Federal Antimonopoly Service", в теме написано: "Федеральная Антимонопольная служба делится с вами файлом", а в теле письма: "ВНИМАНИЕ! Ваш документ хранится в очереди. Пожалуйста, загрузите и войдите в систему, чтобы выпустить документы". К письму также прикреплен файл с именем "Axigen WebMail.htm".

"Ни в коем случае не открывайте это уведомление!", — призывает Кашунина.

Психически нездоровый поляк пытался попасть в посольство России в Берлине

Психически нездоровый гражданин Польши попытался проникнуть на территорию посольства России в Берлине, он задержан, сообщили в дипмиссии.

Ранее СМИ передавали, что в автомобиле перед посольством России в Берлине обнаружен подозрительный предмет, территория оцеплена. Позднее в диппредставительстве рассказали, что полиция осмотрела машину, опасных объектов не найдено, пишет РИА Новости.

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"По предварительным данным, иностранный гражданин (предположительно, гражданин Польши) остановил свой автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства по адресу Унтер-ден-Линден, 63-65. Выйдя из машины, он попытался проникнуть на территорию дипучреждения с просьбой предоставить ему защиту. Дежурившие рядом полицейские своевременно задержали его. Существует подозрение, что он психически нездоров", — говорится в сообщении.

Власти заявляют о готовности встретить зимнюю непогоду

Более 500 единиц машин и спецтехники будут задействованы в работах по расчистке дорог от снега в холодное время года.

Власти подготовили около 70 тысяч тонн противоскользящего материала и 15 тысяч тонн технической соли для борьбы с гололёдом.

В то же время Акционерное общество (АО) "Drumuri" будет заключать прямые контракты с экономическими агентами на местах для дополнительного использования снегоуборочной техники.