Снегопад замел дороги — всю ночь работали больше ста спецмашин

На расчистку трасс национального значения бросили почти две сотни работников дорожных служб и спецтехнику.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Обильные снегопады осложнили движение по дорогам страны. На расчистку дорожного покрытия в ночь с пятницы на субботу вышли 112 единиц спецтехники, сообщает оперативная служба Госадминистрации автомобильных дорог.

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По данным службы, ситуация на дорогах страны остается стабильной. Ночью для обработки дорог было израсходовано более 1,5 тысячи тонн реагентов, работали 185 сотрудников дорожных служб.

Движение в Кишиневе также проходит в штатном режиме. Ночью после снегопада дороги расчищали 14 единиц спецтехники, на проезжую часть и тротуары нанесено 374 тонны антигололедных реагентов и 27 тонн соли, сообщает примэрия столицы.

Первый "серьезный" снег выпал в Молдове вечером в пятницу. Днем осадки были слабыми, но к вечеру усилились. Мокрый снег в Кишиневе стал нелегким испытанием для водителей: к проблемам пробок на дорогах добавились еще и почти зимние осадки.