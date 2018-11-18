Горячая и сильная: бодибилдерша из Молдовы победила на мировом чемпионате

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Молдавская спортсменка Анастасия Брэилян привезла золото с ноябрьского чемпионата по бодибилдингу Diamond Cup, который прошел в Риме.
Анастасия получила первое место за лучший результат и самое красивое тело в категории "Women’s Bikini-Fitness (рост выше 169 см)". Она оказалась лучшей среди 15 конкурсанток.
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Престижный конкурс организован Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).
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@ifbbdiamondcup Rome 🇮🇹 bikini fitness over 169 cm 🥇🏆🙈out of 15 gorgeous athletes from all around the World 🌎 So emotional 😭, I was almost crying on the stage 🙈🙈🙈 Many many thanks to my dear friend @angela_eliseeva for the great support,effort and help🙏🙏❤️❤️ We did it !!!!!
На своей странице в Instagram золотая медалистка откровенно поделилась подробностями и переживаниями своего выступления на этом престижном конкурсе.
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My two angels @angela_eliseeva @oykubasar Unforgettable trip to Rome 😍❤️🇮🇹 Хочу рассказать вам немного о самом турнире Diamond Cup Rome. Это коммерческий турнир,из серии Diamond Cup. Конкретно этот турнир, является одним из самых крупных и сложных,из-за большого количества участников и меньшего количества ростовых категорий. Выступала я в категории бикини фитнес свыше 169 см, при моем росте 174см. По предварительному списку было 16 участниц,а на сцену вышли только 15. Кого-то потеряли🤔🤔🤔 Соревнования начались в 9-00 утра и продолжались до позднего вечера, моя категория вышла на сцену в 20-00. Хорошо что мы заселились в отель где проводился сам турнир, я унесла из номера тёплый плед, на нем и под ним провалялась весь день,иначе бы замёрзла совсем- за сценой не жарко, что в целом хорошо- не течёт грим😂😂. Отель меня неприятно удивил- резервировали номер с двумя кроватями, при заселении оказалось что таких номеров свободных нет.Ну да ладно,не велика печаль.Но,дальше больше - в номерах нет вай-фая! Точнее он есть, но за 12€ / сутки. Бесплатный вай-фай только в лобби.Хорошо что у меня был интернет в роуминге 24/7. В номере слабое освещение, а в коридоре и его нет😂😂Добил текущий бачок унитаза,под журчание которого я смогла поспать 3 часа, встать в 4.30 утра, дождаться 9 и спуститься в лобби, с просьбой поменять нам номер( до 9 утра скандалить неприлично же) . Мы уехали в центр Рима, вернулись к обеду, номер нам не поменяли, но заверили что унитаз исправно работает ( нет ) После турнира,решили поужинать в ресторане при отеле, всей компанией... Я ребят, не люблю хвастаться,но скажу вам мнение других людей - я очень хорошо готовлю.В особенности я хорошо готовлю пасту и я очень хорошо знаю что такое al dente, так вот те пенне были настолько al dente, что хрустели на зубах 😂😂😂зато сосисоны в тесте были норм и гивеч тоже ничего 😂😂В целом 4/10 за Marriott ****.Мы потом заехали в обалденный guest house в пол цены дешевле, с условиями на порядок круче и расположение - топ. Съездили на весь день в Castel Romano, погуляли по городу, посмотрели достопримечательности( 10% от них). Рим невозможно увидеть за 2-3 дня, нужна как минимум неделя, а то и две. 🤷🏽♀
Анастасия Брэилян занимается фитнесом и бодибилдингом более десяти лет и принимала участие во множестве международных соревнований, в том числе под эгидой IFBB. Она профессионально работает переводчиком.
Ее золотая медаль стала первой для Молдовы в этом виде спорта.