Горячая и сильная: бодибилдерша из Молдовы победила на мировом чемпионате

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Молдавская спортсменка Анастасия Брэилян привезла золото с ноябрьского чемпионата по бодибилдингу Diamond Cup, который прошел в Риме.

Анастасия получила первое место за лучший результат и самое красивое тело в категории "Women’s Bikini-Fitness (рост выше 169 см)". Она оказалась лучшей среди 15 конкурсанток.

View this post on Instagram Diamond Cup Rome 🇮🇹 Many thanks to 📷🎥🙏 @ifbbdiamondcup A post shared by Anastasia (@_frau_wunder_) on Nov 12, 2018 at 8:15am PST

Престижный конкурс организован Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

На своей странице в Instagram золотая медалистка откровенно поделилась подробностями и переживаниями своего выступления на этом престижном конкурсе.

Анастасия Брэилян занимается фитнесом и бодибилдингом более десяти лет и принимала участие во множестве международных соревнований, в том числе под эгидой IFBB. Она профессионально работает переводчиком.

Ее золотая медаль стала первой для Молдовы в этом виде спорта.