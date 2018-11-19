Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Погодные условия внесли некоторые коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева.

"Уважаемые пассажиры, из-за погодных условий возможны изменения в табло полетов, осуществляемых из аэропорта Кишинева. Следите за расписанием рейсов", - отмечено в сообщении аэропорта.

Согласно данным он-лайн табло, в среднем на полчаса позже этим утром вылетели самолеты в Москву, Вену, Бухарест и Киев. Аннулирован рейс из Стамбула и обратный рейс в Турцию.

Задержался на час вылет из Бухареста, на столько же опоздал рейс из Кишинева в столицу Румынии.