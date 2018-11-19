Министр обороны Румынии ушел в отставку

По сообщению румынских СМИ, отставка связана с внутрипартийными разногласиями между лидерами правящей в Румынии социал-демократической партии.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор подал в отставку в понедельник, передает ro.sputnik.md с ссылкой на заявления чиновника.

Фифор поблагодарил премьер-министра Виорику Дэнчилэ за оказанное ранее ему доверие, попросив принять его отставку. С соответствующей просьбой он также обратился к президенту страны Клаусу Йоханнису.

Фифор, который также является вице-председателем Социал-демократической партии (СДП) Румынии, заявил, что покидает пост министра для того, чтобы укрепить партийную команду. О своем решении Фифор заявил накануне заседания исполнительного комитета СДП, на котором планируется обсудить кадровые перестановки в правительстве, где Социал-демократической партия представлена большинством министров.

По сообщению румынских СМИ, отставка связана с внутрипартийными разногласиями между лидерами СДП.

Фифор - активный сторонник сотрудничества Румынии с НАТО.

Чиновник начал политическую карьеру в 2012 году, когда попал в сенат Румынии. В 2016 году он был переизбран на пост сенатора. В июне 2017 года стал министром экономики в правительстве Михая Тудосе, а в сентябре 2017 года — министром национальной обороны.